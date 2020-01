Coronavirus, nave bloccata a Civitavecchia. Esami rassicuranti ma il sindaco blocca lo sbarco (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, i casi sospetti in Italia. A Civitavecchia migliaia di persone bloccate a bordo di una nave da crociera dove si sono registrati due casi sospetti. Ma i primi Esami sui soggetti sono rassicuranti. ROMA – Coronavirus, i casi sospetti in Italia. A Civitavecchia una nave è stata bloccata per la presenza a bordo di un turista cinese con la febbre alta. I primi Esami sono rassicuranti ma il sindaco ha bloccato lo sbarco dei passeggeri fino a quando non si avrà un quadro chiaro della situazione. Fonte foto: https://www.facebook.com/protezionecivileitaliait Coronavirus, allarme a Civitavecchia. Esami rassicuranti Nella mattinata del 30 gennaio l’allarme è scattato anche su una nave da crociera a Civitavecchia. Sull’imbarcazione sono stati registrati due casi sospetti. Le seimila persone a bordo nella nave sono state sostanzialmente isolate per ... newsmondo

