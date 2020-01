Coronavirus, muore paziente: parenti picchiano i medici (Di giovedì 30 gennaio 2020) A causa dell’allarme Coronavirus, i medici cinesi stanno facendo turni strazianti per riuscire a curare quanti più pazienti possibili. Ma c’è chi non ha apprezzato il loro lavoro. Coronavirus, medici aggrediti dai parenti Due medici cinesi, mentre stavano lavorando, sono stati aggrediti e malmenati dai parenti di una vittima del Coronavirus. Un uomo, dopo aver appreso la notizia della morte del suocero di 68 anni, a causa del virus, è andato su tutte le furie e ha picchiato i due medici. L’episodio è avvenuto al Wuhan’s No. 4 Hospital, secondo quanto riporta il China Youth Beijing. La notizia ha fatto il giro del mondo, assieme a un’immagine che mostra le ferite riportate dai due medici. Secondo quanto riferito dai media locali, l’aggressore si sarebbe scagliato sui due medici, strappando loro di dosso le maschere e le tute protettive, fondamentali ... notizie

