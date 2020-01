Coronavirus, Matteo Salvini ha un dubbio: "Perché 6mila crocieristi bloccati e 400 migranti senza controlli?" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo il voto in Emilia Romagna e Calabria, Matteo Salvini ha spostato la propria attenzione sul Coronavirus, che ha fatto scoppiare un'epidemia nella metropoli cinese di Wuhan, spaventando tutto il resto del mondo. In particolare il leader della Lega con un messaggio su Twitter dice di non capire pe liberoquotidiano

arirotulo : parafrasando Matteo Selfini: 'si fanno la crociera e ci portano le malattie' #civitavecchia #coronavirus #sischerza - trielinabis : @matteosalvinimi Vabbé Matteo, i controlli li fanno. Non è che intignando sul coronavirus poni rimedio allo sfondam… - Matteo_NFL : RT @RobertoBurioni: Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salverebbe… -