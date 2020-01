Coronavirus, mascherine a ruba al centro di Roma: “La richiesta è tantissima” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, mascherine esaurite a Roma Anche a Roma è caccia alla mascherina. Negli ultimi giorni nella Capitale, in particolare al centro, le farmacie sono state “prese d’assalto” da turisti asiatici ma non solo per acquistare le ormai note mascherine monouso protettive, una delle possibili precauzioni per evitare di contrarre il Coronavirus. Diverse farmacie, tra cui quella di via del gambero (pieno centro di Roma) hanno affisso all’esterno dei cartelli per segnalare l’esaurimento delle scorte. “La richiesta è tantissima – ci ha spiegato una dipendente -. In mezz’ora ne abbiamo vendute più di 50… Dopo aver esaurito le scorte, siamo stati “costretti” a fare un nuovo ordine. Neanche il tempo di riceverlo che già sono andate esaurite di nuovo… Ora ci vorrà qualche giorno per riaverle a disposizione”. Ad ... tpi

fanpage : #coronavirus, la beffa delle mascherine - UNICEF_Italia : #Coronavirus, cosa ha senso fare e cosa non ne ha, qui da noi ? indossare mascherine protettive ? disdire la preno… - agorarai : #Coronavirus a Roma esaurite mascherine in molte farmacie. La nostra @irenben1 ora in diretta su @RaiTre -