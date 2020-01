Coronavirus, l'OMS dichiara l'emergenza sanitaria globale (Di giovedì 30 gennaio 2020) ... blogo

SkyTG24 : L'#OMS ha convocato d'urgenza una riunione nella quale potrebbe essere dichiarata l'emergenza per l'epidemia del… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, per l'Oms non e' possibile immaginare quanto grande sarà l'emergenza: 'Bisogna essere preparati ad aff… - sole24ore : #CoronaVirus, l’#Oms, Organizzazione mondiale della sanità decreta l’emergenza globale. Ecco gli effetti sull’econo… -