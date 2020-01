Coronavirus, l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria globale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giovanna Pavesi A qualche settimana dalla diffusione dei primi casi, ora l'agenzia speciale Onu mette in guardia (soprattutto) i Paesi con un sistema sanitario più debole: "Necessario agire ora" Il Coronavirus è "emergenza sanitaria internazionale" e a farlo sapere, nelle ultime ore, nel corso di una conferenza stampa è stato il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La motivazione di questa denominazione sarebbe legata alle preoccupazioni correlate al continuo diffondersi della malattia che, finora, ha ucciso 171 persone e ne ha contagiate, soltanto in Cina, più di mille nella sola giornata di ieri. I casi di contagio In base alle ultime informazioni, l'infezione si sarebbe diffusa in 18 Paesi e, finora, i casi accertati sarebbero circa 8mila. Il ceppo è stato scoperto per la prima volta lo scorso dicembre nella città di Wuhan, ... ilgiornale

SkyTG24 : L'#OMS ha convocato d'urgenza una riunione nella quale potrebbe essere dichiarata l'emergenza per l'epidemia del… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, per l'Oms non e' possibile immaginare quanto grande sarà l'emergenza: 'Bisogna essere preparati ad aff… - sole24ore : #CoronaVirus, l’#Oms, Organizzazione mondiale della sanità decreta l’emergenza globale. Ecco gli effetti sull’econo… -