Coronavirus | l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria globale

L'Organizzazione mondiale della sanità ha decretato l'emergenza globale per il Coronavirus che ha contagiato 8235 nel mondo, provocando 171 decessi. Stanno aumentando anche in Europa i numeri dei contagiati: in Francia i casi sono saliti a sei. In totale sono 11 i casi in Europa. Mentre negli Stati Uniti è stato confermato il primo caso di trasmissione da uomo a uomo. LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020 «La dichiarazione non è legata al fatto che pensiamo che la Cina non stia facendo abbastanza, ma è per proteggere gli altri Paesi in cui sono stati registrati i contagi», ha dichiarato in conferenza stampa il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom. «Ora ci sono 98 casi di contagio da Coronavirus in 18 Paesi fuori dalla Cina, tra cui 8 casi ...

