Coronavirus, l'Oms dichiara l'emergenza globale: "Abbiamo fiducia nella Cina, qual è il nostro timore" (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza globale per il Coronavirus. Un atto dovuto perché questa è "un'emergenza di salute pubblica di preoccupazione internazionale", ma allo stesso tempo non è un atto di sfiducia nei confronti della Cina. "La principale ragione non è quanto liberoquotidiano

Coronavirus Oms Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Oms