Coronavirus, lo studio: fra i bambini nessun caso grave (Di giovedì 30 gennaio 2020) “nessun caso grave di contagio” da Coronavirus è stato descritto finora in Cina fra i bambini. “L’età media infatti dei pazienti colpiti da Coronavirus è 59 anni e nel 56% dei casi si tratta di uomini”. Lo evidenzia uno studio pubblicato su ‘New England Journal of Medicine’, riportato sul sito ‘MedicalFacts‘, dove vengono descritte le caratteristiche cliniche ed epidemiologiche (ossia relative alle dinamiche con le quali il virus si sta diffondendo) dei primi 425 casi verificatisi a Wuhan di pazienti con infezione confermata. “In questo campione non ci sono casi di malattia in bambini e ragazzini al di sotto dei 15 anni, ma ciò non vuol dire con certezza che i bambini non vengano colpiti: potrebbero, infatti, sviluppare delle forme lievi che non richiedono assistenza ospedaliera”. “E’ importante ... meteoweb.eu

