Coronavirus: l’Italia è il 19esimo Paese che rischia maggiormente il contagio a causa degli arrivi aerei (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus: Italia 19esima per rischio da arrivi voli aerei L’Italia il diciannovesimo Paese che riceve più viaggiatori dalle zone più a rischio di diffusione del Coronavirus. Lo rivela uno studio dell’Università di Southampton, che ha analizzato i flussi delle città e delle province della Cina e le ha messe a confronto con gli arrivi in diverse nazioni del mondo. L’analisi ha preso in esame i voli aerei effettuati tra febbraio e aprile 2018 secondo i dati diffusi dalla Iata, l’International Air Travel Association. Secondo questo studio le nazioni più a rischio risultano essere Thailandia, Giappone e Hong Kong. Poi, Taiwan, la Corea del Sud, gli Stati Uniti e tre Paesi del Sudest asiatico: Malaysia, Singapore e Vietnam. Al decimo posto, invece, si piazza l’Australia, mentre il primo Stato europeo presente in classifica è la Germania, che occupa la ... tpi

