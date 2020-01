Coronavirus, l’esperto: “Segnali di pandemia ma per gravità sta a metà tra influenza stagionale e la Sars” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Ci sono i segnali di una pandemia che può diffondersi in tutto il mondo ma per fortuna il Coronavirus sembra clinicamente meno importante della SARS e per questo le persone a rischio di malattia grave non saranno molte”. Lo ha spiegato Sergio Brusin, capo della sezione di intelligence epidemica del Centro Europeo di prevenzione e controllo delle malattie a Stoccolma, che ai microfoni di Simone Spetia su Radio24 ha fatto il punto sull’epidemia. Al momento sono stati registrati 170 morti e 7mila e 700 contagi e mentre si attende se l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarerà l’emergenza internazionale, i 60 italiani a Wuhan stanno rientrando a casa. L’esperto che ricorda che si è comunque in attesa di dati e informazioni più chiare possibili dalle autorità cinesi competenti. Per Brusin il Coronavirus a livello di gravità “sta a metà tra la SARS e la normale influenza ... ilfattoquotidiano

