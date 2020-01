Coronavirus, l’esperto cinese: il picco arriverà tra 7-10 giorni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il 2019-nCoV “raggiungerà il suo apice e successivamente non ci saranno aumenti su larga scala" ha comunque rassicurato Zhong Nanshan, lo pneumologo cinese che scoprì il Coronavirus SARS nel 2003. Nuovi tre casi in Giappone, mentre tutti quelli sospetti in Italia sono stati smentiti. Intanto potrebbero esserci ritardi nel rimpatrio degli italiani da Wuhan. fanpage

