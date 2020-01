Coronavirus: le aziende chiudono e la Cina trema (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio la Cina: un paese da 1,3 miliardi di persone è in quarantena e questo ha e avrà nel futuro prossimo un impatto economico devastante.Per ordine del Governo centrale almeno fino al 9 febbraio le aziende devono rimanere chiuse e questo determina a cascata la paralisi del Paese intero e il rallentamento dell'economia globale cui si aggiunge il blocco dei voli da e per la Cina. AereiBritish Airways ha sospeso ogni volo per il Paese del Dragone e lo stesso, dal primo febbraio, farà il gruppo aereo indonesiano Lion Air, che possiede la più grande flotta dell'Asia sud-orientale e che serve oltre 15 destinazioni in Cina. Delta Airlines permette a coloro che hanno già prenotato il volo di cambiare destinazione senza costi aggiuntivi mentre United Airlines ha sospeso una buona parte dei voli fino all'8 febbraio e lo stesso ha fatto Hong Kong Cathay Pacific ... panorama

Agenzia_Ansa : Da #Facebook a #LG le aziende sospendono i viaggi di lavoro in #Cina per il #coronavirus. #Apple vuole produrre più… - classcnbc : #Coronavirus, le rassicurazioni del presidente di #Farmindustria @massimoscaccab1 ai nostri microfoni: 'Le aziende… - Tg3web : L'epidemia da coronavirus in Cina ha già superato per contagi la sindrome della Sars del 2003. 132 le vittime, oltr… -