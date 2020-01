Coronavirus, l’analisi su i primi 425 casi accertati: “Risalgono già a metà dicembre. Incubazione di 5,2 giorni” (Di giovedì 30 gennaio 2020) In attesa di maggiori dati il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha pubblicato un paper sul New England Journal of Medicine in cui si evidenza che risalgono a metà dicembre i primi casi di trasmissione da uomo a uomo del Coronavirus 2019-nCoV e sono quindi precedenti perfino alla notifica dei primi casi dell’infezione. Gli esperti hanno analizzato i dati sui primi 425 casi confermati a Wuhan – la città di undici milioni di abitanti focolaio del virus – per determinare le caratteristiche della diffusione della polmonite da Coronavirus (Ncip) nella popolazione. “Abbiamo raccolto – scrivono gli autori dell’analisi – informazioni su caratteristiche demografiche, cronologia dei contagi e tempi di malattia dei casi di Ncip confermati in laboratorio che erano stati segnalati entro il 22 gennaio 2020”. È emerso che tra i ... ilfattoquotidiano

