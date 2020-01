Coronavirus: la Federcalcio cinese blocca i campionati, rischia la F1 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il calcio si ferma in Cina. Per il bene di tutti gli atleti, il rischio viene limitato nel possibile dalla Federcalcio. campionati sospesi Fonte foto: sportskeeda.com Paura Coronavirus, la Cina si paralizza, si ferma anche lo sport. Già tante, le gare annullate in più sport, in Cina, Paese maggiormente colpito dal virus. Da poco, la Federcalcio cinese, ha diramato una nota dove comunica che dallo slittamento delle date di alcune partite, si è pensato ora di sospendere il campionato per tutelare atleti ed addetti ai lavori. La Chinese Football Association, ha sospeso a tempo indeterminato, tutti i campionati di calcio, da quello principale, la nostra Serie A per intenderci, a tutti quelli inferiori, per tentare di limitare il contagio e non mettere a rischio la salute di atleti e non. Nella nota, si legge di uno stop: “Al fine di cooperare con la ... chenews

Sport_Mediaset : #Coronavirus, a rischio le gare di #FormulaE e #Formula1. Intanto la #Federcalcio cinese ha rinviato le partite di… - SusannaMarce : Roma, il coronavirus blocca Pastore. El Shaarawy vuole tornare La Federcalcio cinese ha deciso di rinviare tutte le… - sportli26181512 : #Roma, il coronavirus blocca Pastore. El Shaarawy vuole tornare: La Federcalcio cinese ha deciso di rinviare tutte… -