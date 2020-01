Coronavirus, la beffa delle mascherine in vendita: “Prodotte a Wuhan” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le mascherine in vendita in Italia, e a quanto pare molto richieste da chi teme di contrarre il Coronavirus, sono prodotte – ironia della sorte – a Wuhan. Tutti a caccia delle mascherine per proteggersi dal Coronavirus. L’epidemia esplosa in Cina spaventa il mondo e per contrastare il rischio di contagio anche i cittadini italiani … L'articolo Coronavirus, la beffa delle mascherine in vendita: “Prodotte a Wuhan” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

fanpage : #coronavirus, la beffa delle mascherine - lightmoon972 : RT @debora_ergas: Coronavirus, la beffa delle mascherine: 'Sono prodotte in Cina, a Wuhan' - Carolin96472459 : RT @GustavoMichele6: Coronavirus, la beffa delle mascherine: Sono prodotte in Cina, a Wuhan -