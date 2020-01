Coronavirus, italiani in quarantena: domani l'arrivo a Pratica di Mare, poi 14 giorni in caserma (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il volo è pronto e, salvo intoppi, decollerà da Wuhan riportando a casa una sessantina di italiani, su un totale di settanta, che hanno scelto di tornare in Italia e fuggire... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - Agenzia_Ansa : In #Finlandia nuovo caso confermato di infezione da #coronavirus. I contagiati in Europa salgono a 9. Nel mondo sei… -