Coronavirus: indicazioni dal Ministero dell’Interno su come proteggersi dall’infezione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stranamente, avete deciso di chiederci verifica su una circolare del Ministero dell’Interno inoltrata ai comandi dei Vigili del Fuoco e riportata dal portale per la PA L’Ente Pubblica. Stranamente perché possiamo capire che ormai siete abituati ad una politica urlata a colpi di Tweet e proclami Social, ma un po’ di vero buonsenso e spirito di prevenzione aderente alla medicina ed alla scienza non possono che essere riconosciuti. Ed è apprezzabile che la prevenzione passi da questo. Le indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale, almeno lato civili, sono le stesse che abbiamo rilevato sul sito dell’OMS, da noi esaminato nel corso dell’indagine sull’audioallarmismo WhatsApp relativo a Wuhan Le indicazioni dal Ministero dell’Interno Non va infatti dimenticato, come da circolare del Ministero dell’Interno e da logica, che il nCoV-2019 è ... bufale

Noovyis : (Coronavirus: indicazioni dal Ministero dell’Interno su come proteggersi dall’infezione) Playhitmusic - - AleSalvi12 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: è arrivato anche in Italia... ma niente panico e seguire le indicazioni delle Istituzioni @istsupsan @Mini… - FakeNews_Bufale : Strano che ci chiedano di verificare.. una serie di ottime, buone pratiche per difendersi dal #coronavirus, quindi… -