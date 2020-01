Coronavirus in Italia, psicosi razzista: “Alla larga dai cinesi!” (di G. Gambino) (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Basta che l’ha aperto un cinese, e non ci entra più nessuno”. Usa queste parole Enrico, cameriere del celebre ristorante cinese Hang Zhou (più semplicemente noto come “da Sonia”), in Via Principe Eugenio a Roma, per descrivere l’effetto psicosi Coronavirus. Le conseguenze dello scoppio dell’epidemia di polmonite causata dal Coronavirus si sentono anche in Italia. Alcuni ristoranti cinesi hanno segnalato un meno 20% tra i clienti, e lo stesso accade in questi giorni proprio “da Sonia”, uno dei locali più gettonati nella Capitale. Tantissime cancellazioni in previsione del capodanno cinese e anche il timore che questa crisi da virus possa durare a lungo e mettere a dura prova i conti delle attività. A risentirne a Roma potrebbe essere l’intera comunità cinese, da Piazza Vittorio a Tor Sapienza. Ma c’è una storia nella storia. Per un vizio di forma ricorrente in ... tpi

