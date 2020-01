Coronavirus in Italia, 6mila persone bloccate su una nave da crociera (Di giovedì 30 gennaio 2020) A Civitavecchia una nave da crociera di Costa Smeralda è stata bloccata nel porto per controlli da parte del personale medico. A bordo 6mila persone che non possono scendere fino a quando non saranno eseguiti tutti i controlli del caso da parte del personale medico. Due passeggeri sarebbero stati male a bordo e potrebbero essere casi sospetti di Coronavirus. La Costa Smeralda è ferma al porto di Civitavecchia perché tra i seimila passeggeri a bordo ci sarebbe una donna asiatica con febbre molto alta. A causa delle misure di sicurezza attivate per l’epidemia di nuovo Coronavirus che dalla Cina minaccia di arrivare anche da noi, si sono resi necessari degli ulteriori accertamenti, per scongiurare che si tratti proprio di quel virus. Il che vorrebbe dire quarantena praticamente per tutti i ... bigodino

