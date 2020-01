Coronavirus, il padre è in quarantena: 17enne disabile muore di stenti da solo a casa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus tra contagi, morti e psicosi: secondo quanto reso noto in queste ore dalla Commissione nazionale sanitaria cinese sarebbero, ad oggi, 7.800 i contagi accertati del virus e 1.370 sarebbero stati quelli registrati in gravi condizioni. Numeri a cui devono essere aggiunti i casi in osservazione, su cui ancora non si ha certezza (circa 81mila) e i decessi, saliti a 170. Ma non si muore di solo virus: è questo il drammatico epilogo di una vicenda che vede al centro il decesso di un ragazzo di 17 anni disabile morto di stenti in casa mentre il padre che lo accudiva era stato forzatamente messo in quarantena. Coronavirus, il padre messo in quarantena A riportare la drammatica notizia è il Bejing Qingnian Bao, testata della Lega giovanile del Partito comunista cinese. Protagonista di questa drammatica notizia è il giovane 17enne Yang Cheng, un ragazzo disabile affetto da ... thesocialpost

