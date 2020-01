Coronavirus, il numero dei morti sale a 170: in un solo giorno registrati 1.700 nuovi casi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Aumentano i casi di Coronavirus: solamente nella giornata di ieri si sono registrate 1.700 nuove infezioni, oltre al decesso di ben 38 persone: è la cifra più alta dall'inizio dell'epidemia. In totale le vittime diventano quindi 170, con 7.700 persone infette. In Europa i casi registrati sono dieci. fanpage

