Coronavirus, il ministro Speranza: “Gestito come colera e peste, da Italia risposta più efficace” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferisce alla Camera dei deputati sulla situazione del Coronavirus, spiegando che l'Italia ha risposto in modo efficace all'epidemia, attivando tutti i controlli preventivi. Speranza, inoltre, ricorda che il virus, pur essendo classificato come di tipo B, sia stato trattato come colera e peste, quindi di tipo A. fanpage

