Coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza: “Gestito come colera e peste” (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’emergenza da Coronavirus, che ha provocato 17o morti e migliaia di contagi, “pur essendo classificata come di pericolosità di tipo B, come nel caso della Sars, viene gestita come virus di tipo A, equivalente a colera e peste“. Il ministro della Salute Roberto Speranza nell’informativa urgente alla Camera elenca anche i numeri relativi alla diffusione del virus nato in Cina e che si sta espandendo in tutti continenti. “Sono 7.711 i contagi da Coronavirus complessivamente accertati secondo i dati riportati stamani nonché 9.239 casi sospetti e 170 i decessi correlati – spiega il ministro – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dopo lunghe discussioni, con punti di vista divergenti, e tenendo conto delle misure intraprese dalla Cina, ha ritenuto di riunirsi oggi” per valutare la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza ... ilfattoquotidiano

