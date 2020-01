Coronavirus, il Dragone ferito ma non sconfitto. L’epidemia frena gli scambi Italia-Cina (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Dragone appare ferito ma non sconfitto. L’epidemia si espande, città cattedrali nel deserto, treni vuoti , uffici chiusi e scuole con riapertura ancora da stabilire… Tra Italia e Cina c’è un interscambio molto importante: 13 mld di export contro i 30 mld di import. Le previsioni non sono molto favorevoli se il Coronavirus continua a vivere… La Cina si isola ma combatte. La Sars del 2003 costò al Dragone il 2% del Prodotto interno lordo, stessa performance per il Coronavirus. La Sars, o meglio Severe acute respiratory syndrome, causò 813 decessi, le persone contagiate furono 8500, i decessi furono 350 in Cina seguiti subito dopo da Hong Kong con 300. In Canada il virus arrivò tramite un turista proveniente da Hong Kong e lo stesso destino è accaduto con il Coronavirus. Nessun aumento di allarmismo economico va preso in considerazione. Ovviamente se la ... ildenaro

