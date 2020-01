Coronavirus, Ikea chiude tutti gli store in Cina: dipendenti a casa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continua l’emergenza Coronavirus in Cina che, stando all’ultimo bollettino di mercoledì 29 gennaio 2020 ha causato un bilancio di 170 morti e oltre 8.000 contagi: diverse aziende sul suolo cinese, tra cui Ikea, hanno deciso di chiudere i loro store. Coronavirus: Ikea chiude store in Cina La misura è seguita all’annuncio del colosso svedese di voler chiudere la metà dei suoi negozi, limitando anche gli orari di apertura di quelli operativi. Già nei giorni precedenti aveva serrato il punto di Wuhan, città epicentro del virus. La decisione era arrivata, come si legge nel suo comunicato, in risposta alla richiesta del governo cinese di controllare efficacemente la diffusione della malattia. A distanza di qualche ora la misura è stata però resa più drastica e l’azienda ha deciso di chiudere temporaneamente i battenti dii tutti i suoi punti vendita per prevenire il ... notizie

