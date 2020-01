Coronavirus | I reali rischi di contagio e come prevenirlo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Coronavirus potrebbe diffondersi attraverso gli occhi, il naso e la bocca. Ecco le azioni preventive elencate dagli esperti. Il Coronavirus sta continuando a mietere molte vittime in questi giorni in Cina, dove si è sviluppata una vera e propria epidemia. Nonostante la lontananza geografica della Cina faccia percepire il rischio del contagio come basso, … L'articolo Coronavirus I reali rischi di contagio e come prevenirlo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

dariogiardi : Nel 2003 la Cina ha cercato di coprire la SARS. Ci sono voluti 5 mesi perché il governo annunciasse al mondo l’epid… - ciuffino : Mi chiedo quanto i numeri ,forniti dalla Cina , siano reali. #Cina#coronavirus - trescazza : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Burioni: 'Si rischia la catastrofe. Non abbiamo cure o vaccino' -