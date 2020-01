Coronavirus, i farmacisti milanesi: “Mascherine presto di nuovo disponibili, evitare allarmi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) "Le mascherine di uso comune aumentano la possibilità di evitare il contatto con i virus. Ma la migliore prevenzione è la cura nell’igiene di mani, viso e bocca". Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, intervistata da Fanpage.it assicura che le mascherine protettive, andate esaurite nelle farmacie soprattutto a Milano, torneranno disponibili nei prossimi giorni. L'invito dei farmacisti è duplice: curare l'igiene ed evitare allarmismi. fanpage

AAtheMerciless : Mascherine introvabili, come certe limited edition di Vuitton e con prezzi simili, per la gioia dei farmacisti. #coronavirus - capellidisoia : #coronavirus Si parla di psicosi ed è corsa alle farmacie per le mascherine I farmacisti di Palermo consigliano di… - RosaTarricone : E anche oggi buon #mascherina day a tutti i farmacisti ?? #coronavirus ?? #ChinaVirus ???? #24gennaio ?? -