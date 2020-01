Coronavirus: i cospirazionisti vanno a nozze con la pandemia e spargono fake news (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’esplosione del contagio di Coronavirus ha fatto sì che in rete si diffondessero varie teorie cospirazioniste, ma si tratta solo di fake news. In più occasioni abbiamo cercato di smentire con un pizzico di ironia le varie teorie cospirazioniste che popolano il web. L’obiettivo è quello di fare capire ai lettori che non tutto quello … L'articolo Coronavirus: i cospirazionisti vanno a nozze con la pandemia e spargono fake news NewNotizie.it. newnotizie

givagivaz : Ai cospirazionisti che si stanno occupando del coronavirus volevo dire che Utopia l'ho vista tutta e che è stata cancellata ingiustamente. -