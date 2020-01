Coronavirus, Heather Parisi a Hong Kong: "C'è molta preoccupazione" (Di giovedì 30 gennaio 2020) C''è molta preoccupazione per Coronavirus dalla cina, ammette Heather Parisi, che vive a Hong Kong: anche la showgirl indossa la mascherina. C'è molta preoccupazione per il Coronavirus dalla Cina**, spiega Heather Parisi nel post che accompagna l'ultima foto su Instagram, nella quale la showgirl indossa una mascherina sanitaria nera. Heather vive a Hong Kong da tempo e ha spiegato che in effetti c'è un po' di apprensione per l'epidemia. "A Hong Kong sono stati individuati 118 casi sospetti, di cui 88 sono stati dimessi" - scrive Heather Parisi, citando South China Morning Post come fonte - Il ricordo della SARS spaventa tutti. Siamo pronti a tutto, o quasi tutto." Nella foto Heather e i suoi due figli passeggiano per Hong Kong ... movieplayer

