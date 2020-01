Coronavirus, emergenza senza fine: il numero delle vittime sale a 170 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le vittime del Coronavirus sono 170. In Vietnam il primo caso di una trasmissione da uomo ad uomo. fuori dalla Cina. PECHINO (CINA) – Il numero delle vittime del Coronavirus continua a salire senza sosta. I morti fino a questo momento sono 170 ma il governo cinese parla di un virus destinato a diventare molto più forte con un bilancio che può diventare davvero tragico. In Vietnam la prima trasmissione da uomo a uomo fuori dalla Cina L’allarme sale e in Vietnam il primo caso di una trasmissione da uomo a uomo fuori dalla Cina. Fino a questo momento si erano registrati ricoveri solo di persone che erano stati a Wuhan ma la situazione sta mutando giorno dopo giorno. La notizia di questo caso è stato confermato dall’Oms precisando che la persona colpita dal Coronavirus non era stata in Cina ma questo è stato trasmesso da un parente che aveva effettuato un ... newsmondo

