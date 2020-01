Coronavirus, è psicosi tra le mamme a scuola, Ats rassicura: “Nessuna restrizione per bimbi cinesi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non vi è nessuna necessità di implementare nelle comunità scolastiche misure restrittive in merito alla frequentazione di bambini cinesi: è quanto si legge nella nota diffusa da Ats, l'Azienda di Tutela della Salute, in merito alle misure da adottare nelle scuole per prevenire la diffusione del Coronavirus. Un provvedimento che conferma dunque quanto già annunciato dall'assessore regionale Gallera sulle regole da adottare. fanpage

