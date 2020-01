Coronavirus e influenza: una corretta igiene delle mani è la prima arma di prevenzione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono giorni intensi quelli che stanno affrontando le Autorità sanitarie di tutto il mondo per fronteggiare la tensione originata dalla comparsa del nuovo ceppo di Coronavirus proveniente dalla Cina. In Italia, secondo quanto affermato dal Ministero della Sanità, i casi segnalati come sospetti sono stati dichiarati tutti negativi, ma l’attenzione rimane alta così come proseguono le attività di screening e monitoraggio, soprattutto perché i sintomi del virus sono facilmente assimilabili a quelli della comune influenza – di cui stiamo attraversando ancora il picco stagionale, caratterizzata da febbre, tosse e difficoltà respiratorie – e non esiste ancora un trattamento specifico o un vaccino. Lavare correttamente e frequentemente le mani utilizzando il sapone, e un igienizzante mani in grado di abbattere i batteri, è la prima delle precauzioni da adottare per prevenire la ... meteoweb.eu

