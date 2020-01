Coronavirus, due casi accertati in Italia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, sono due i casi accertati in Italia. Si tratta dei turisti ricoverati allo ‘Spallanzani’. Convocato il Cdm. ROMA – Coronavirus, i casi sospetti in Italia. A Civitavecchia una nave è stata bloccata per la presenza a bordo di un turista cinese con la febbre alta. I primi esami sono rassicuranti ma il sindaco ha bloccato lo sbarco dei passeggeri fino a quando non si avrà un quadro chiaro della situazione. Esiti positivi, invece, per i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani. Il premier Conte: “Non c’è nessun motivo di panico o allarme“. Convocato un Consiglio dei ministri. Fonte foto: https://www.facebook.com/protezionecivileItaliait Coronavirus, allarme a Civitavecchia. Esami rassicuranti Nella mattinata del 30 gennaio l’allarme è scattato anche su una nave da crociera a Civitavecchia. Sull’imbarcazione ... newsmondo

