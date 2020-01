Coronavirus, due casi accertati in Italia: coppia di turisti cinesi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nella serata del 30 gennaio il Presidente dl Consiglio Giuseppe Conte ha confermato i primi due casi accertati di Coronavirus in Italia. Sarebbero una coppia di turisti cinesi in visita a Roma dei quali per il momento non si sa molto altro. Contestualmente l’Italia ha disposto il blocco dei voli aerei da e per la Cina. notizie

