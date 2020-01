Coronavirus: donna cinese nasconde i sintomi e prende un aereo per la Francia, poi racconta tutto sui social (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Coronavirus cinese continua a fare vittime nel Paese asiatico e contagiati anche al di fuori dei suoi confini. La città di Wuhan, focolaio dell’epidemia, è già isolata da giorni, decine di milioni di persone sono in quarantena e alcune compagnie aeree, come British Airlines, United Airlines, Lufthansa ed Air Canada, stanno prendendo la decisione di sospendere i voli verso la Cina. La comunità scientifica e i governi internazionali stanno cercando di fare di tutto per contenere il più possibile la diffusione del virus. Mentre cresce la paura che l’epidemia possa diffondersi sempre più, quanto fatto da una donna cinese nei giorni scorsi lascia veramente senza parole. AP/LaPresse Una donna originaria di Wuhan, una certa Yan, pur presentando febbre e tosse che avrebbero potuto essere provocati dal Coronavirus, ha mascherato i suoi sintomi assumendo volutamente degli antipiretici e ... meteoweb.eu

