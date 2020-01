Coronavirus: da Starbucks a Ikea tutte le aziende che hanno “rotto” con la Cina (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus: da Starbucks a Ikea tutte le aziende che hanno “rotto” con la Cina Mentre cresce la preoccupazione con cui il mondo guarda all’epidemia del Coronavirus, che ha provocato finora 170 morti e 1.700 nuovi contagi in Cina, anche importanti aziende internazionali iniziano a mettere in atto delle precauzioni disponendo lo stop parziale o totale delle attività in territorio cinese. Dalle compagnie aeree a quelle automobilistiche, dal settore della ristorazione a quello dell’arredo, ecco quali sono le principali aziende che hanno interrotto i servizi in Cina a causa del Coronavirus. Le compagnie aeree Dopo lo scoppio dell’epidemia causata dal Coronavirus 2019-n-CoV, la compagnia di bandiera britannica British Airways ha deciso di sospendere tutti i voli da e per la Cina almeno fino al 31 gennaio. Oggi è arrivata la notizia che la sospensione è stata ... tpi

