Coronavirus, croceristi bloccati: "Siamo isolati, senza informazioni" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stanchezza, preoccupazione e irritazione per non essere stati informati di quanto sta accadendo a bordo. Questi gli stati d’animo di alcuni dei 6mila passeggeri bloccati dalle 7.30 del 30 gennaio sulla nave da crociera Costa Smeralda di Costa Crociere nel porto di Civitavecchia, Roma, per un caso di sospetto Coronavirus a bordo (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE -TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Qualcuno di loro si è sfogato con i media, altri si sono affidati a Twitter: “Siamo bloccati senza ufficialmente saperne il motivo”, ha scritto un utente sul social network. Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha vietato lo sbarco autorizzato dalla Sanità Marittima rimandando la decisione a dopo l’arrivo degli esiti delle analisi condotte dai medici dell’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma sulla donna originaria di Macao, Cina, che accusa febbre alta, e sul ... tg24.sky

SkyTG24 : Coronavirus, croceristi bloccati: 'Siamo isolati, senza informazioni' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus, croceristi bloccati: 'Siamo isolati, senza informazioni' - Fili190381 : RT @SkyTG24: Coronavirus, croceristi bloccati: 'Siamo isolati, senza informazioni' -