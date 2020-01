Coronavirus, cosa c’è da sapere (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per sapere come bisogna comportarsi di fronte a questo rischio rappresentato dal Coronavirus il Ministero della Salute ha predisposto un elenco di domande più frequenti FAQ (Frequently Asked Questions), utile per tutti:1. Che cos'è un Coronavirus?I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).2. Che cos'è un nuovo Coronavirus?Un nuovo Coronavirus (CoV) è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.3. Gli uomini possono essere infettati da un nuovo Coronavirus di origine animale?Indagini dettagliate hanno scoperto che, in Cina nel 2002, SARS-CoV è stato trasmesso dagli zibetti agli uomini e, in Arabia Saudita nel 2012, MERS-CoV dai dromedari agli uomini. ... ilfogliettone

