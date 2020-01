Coronavirus, coppia di cinesi insultata a Firenze (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mentre impazza la psicosi da Coronavirus in Italia e nel resto del mondo, c’è un video, che sta facendo il giro del web e ha suscitato l’indignazione del popolo della rete. Coronavirus, il video di insulti a una coppia cinese Nel video, pubblicato sui social network, viene ripresa una coppia di turisti cinesi che cammina sul Lungarno alle Grazie, nel capoluogo fiorentino. A far scalpore è il sottofondo del video, dove si sente la voce di un uomo, con un chiaro accento toscano, che insulta il gruppo di cinesi. Parole come “schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra” sono pronunciate dall’autore del video, rivolte alla coppia di ignari turisti. Si tratta dell’ennesimo caso di aggressione -verbale, questa volta- veicolata dall’allarme per il virus che sta mettendo in ginocchio la Cina. Proprio in Cina, a Wuhan, due medici sono stati aggrediti ... notizie

