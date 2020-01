Coronavirus, Conte: “Primi due casi accertati in Italia, sono due turisti cinesi”. Bloccato il traffico aereo da e per la Cina (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Abbiamo due casi accertati di Coronavirus in Italia”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha aggiornato sulla diffusione del virus nel Paese in una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il presidente ha aggiunto che “si tratta di due turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese” e che adesso si trovano già all’ospedale Spallanzani di Roma. Intanto, il premier ha anche aggiunto che “il ministro Speranza ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo Paese dell’Ue ad adottare una misura cautelativa di questo genere”. Il capo del Governo ha voluto però evitare allarmismi, spiegando che “siamo vigili e molto attenti, non ci siamo fatti trovare impreparati. Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare ... ilfattoquotidiano

