Coronavirus, Conte: “Le misure cautelari che ha preso l’Italia sono le più efficaci al mondo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) "Lo confermo: l'Italia ha adottato una linea di misure cautelative che è la più efficace attualmente in Europa, sicuramente, e forse addirittura anche a livello internazionale. In modo assoluto. Quindi tutti i cittadini italiani devono stare sereni", afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla Bulgaria. Oggi Matteo Salvini aveva accusato il governo di non fare abbastanza contro la diffusione del virus. fanpage

