Coronavirus, Conte: due contagi in Italia, sono due turisti cinesi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Due contagi da Coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi, ora rivcoverati in isolamento allo Spallanzani di Roma. E' lo stesso presidente del consiglio Italiano, Giuseppe Conte, a renderlo noto in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Accanto a lui, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. Due casi in Italia "I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese", spiega Conte. La notizia arriva nel corso del vertice convocato per fare il punto sull'Agenda 2023 con la quale il governo intende rilanciare la propria azione. E l'attenzione si sposta immediatamente a questa nuova priorità. Il governo, tuttavia, "non si è fatto trovare impreparato", afferma subito il premier ricordando come tutte le strutture preposte fossero in allerta ormai da ... tg24.sky

