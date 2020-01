Coronavirus: confermato negli Usa il primo contagio da uomo a uomo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mentre in Italia il Premier Giuseppe Conte ha annunciato i primi due casi di Coronavirus accertati in una coppia di turisti cinesi a Roma, dagli Usa arriva la conferma del primo contagio da uomo a uomo per il temuto virus cinese. A darne la notizia è il Centers for Disease Control and Prevention, che ha dichiarato come il primo contagio avvenuto dentro gli Stati Uniti abbia colpito il marito della donna di Chicago tornata da Wuhan e ammalatasi qualche giorno fa. Coronavirus: contagio uomo a uomo negli Usa Stando a quanto affermato da Robert Redfield, direttore del Centers for Disease Control and Prevention: “La seconda persona in Illinois che risulta positiva al test del nuovo Coronavirus è un residente di Chicago ed è il coniuge del primo caso confermato in Illinois“. Tuttavia le autorità federali hanno sottolineato come attualmente il rischio di contagio per la popolazione ... notizie

Agenzia_Ansa : In #Finlandia nuovo caso confermato di infezione da #coronavirus. I contagiati in Europa salgono a 9. Nel mondo sei… - Agenzia_Italia : = Primi due casi di #coronavirus in Italia = Si tratta di turisti cinesi giunti in Italia da una decina di giorni.… - ilfoglio_it : In conferenza a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte ha confermato i primi due casi di contagio da #coronarvirus… -