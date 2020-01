Coronavirus, confermato il sesto caso in Francia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Salgono anche in Europa i casi di contagio da Coronavirus: in Francia è stato confermato il sesto caso. «È un medico che era in contatto con un caso che è stato successivamente confermato in Asia» , ha detto il direttore sanitario Jérôme Salomon. Diventano undici i casi accertati in Europa: sei in Francia, quattro in Germania e uno in Finlandia. In Italia finora tutti i casi sospetti sono risultati negativi. C’è però preoccupazione per un caso sospetto a bordo della nave di Costa Crociere ferma a Civitavecchia. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" open.online

