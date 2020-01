Coronavirus, confermato il quinto caso in Germania. Anche lui lavora nella stessa azienda degli altri contagiati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Salgono a cinque i casi confermati di Coronavirus in Germania, come annunciato stasera, 30 gennaio, dal ministero della Salute bavarese. Stando alle prime informazioni, il quinto paziente vive nel distretto di Traunstein. Anche in questo caso, come negli altri quattro registrati in Germania, si tratta di un dipendente della società Webasto, come scrive il Bild. BREAKING: Fifth case of Coronavirus confirmed in Germany— The Spectator Index (@spectatorindex) January 30, 2020 Intanto in Francia i casi di Coronavirus sono sei mentre in Italia, pochi minuti fa, ne sono stati confermati due. Negli Stati Uniti è stato accertato il primo caso di trasmissione da uomo a uomo, l’Oms ha dichiarato l’emergenza sanitaria globale. Al momento il numero totale di persone contagiate è arrivato a 8.235, il numero dei morti invece è 171. Quasi tutti i casi di contagio sono stati ... open.online

