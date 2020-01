Coronavirus, confermati i primi casi reali in Italia: sono due turisti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, il premier Conte ha confermato che sono stati scoperti i primi due casi reali in Italia. sono turisti cinesi arivati da poco a Roma. Coronavirus, confermati i primi due casi in Italia di persone contagiate. Lo ha annunciato in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa insiame al ministro della salute Roberto … L'articolo Coronavirus, confermati i primi casi reali in Italia: sono due turisti proviene da www.inews24.it. inews24

