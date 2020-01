Coronavirus | come proteggersi | la circolare del Ministero dell’Interno

Coronavirus nei cani e nei gatti : i sintomi - come riconoscerlo e la cura : Coronavirus nei cani e nei gatti: i sintomi, come riconoscerlo e la cura Da quando si è scoperto che il Coronavirus cinese è stato trasmesso all’uomo dagli animali (non è ancora chiaro se dai serpenti o dai pipistrelli), sono in tanti a chiedersi se anche cani e gatti possono contrarre e quindi trasmettere l’infezione. In termini generali, gli animali domestici non sono immuni alle infezioni da Coronavirus. Tuttavia, non si può dire ...

Coronavirus : cosa sappiamo - come è nato e come combatterlo : La misura più efficace per prevenire l’epidemia è la quarantena che è stata fondamentale per fermare la Sars. Ecco cosa fare se di ritorno dalla Cina accusiamo sintomi che ci preoccupano

Psicosi Coronavirus : come evitare il contagio con i consigli degli esperti : E’ la notizia del momento e purtroppo, gli aggiornamenti che arrivano dalla Cina ma anche da altri paesi in tutto il mondo non lasciano ben sperare. Il Coronavirus fa paura e il numero di vittime che aumenta di ora in ora non fa che peggiorare la situazione. Mentre nelle città della Cina le strade sono deserte e i cittadini sono costretti a restare in casa e a uscire solo in caso di necessità, nelle altre nazioni si cerca di capire cosa si ...

Coronavirus | I reali rischi di contagio e come prevenirlo : Il Coronavirus potrebbe diffondersi attraverso gli occhi, il naso e la bocca. Ecco le azioni preventive elencate dagli esperti. Il Coronavirus sta continuando a mietere molte vittime in questi giorni in Cina, dove si è sviluppata una vera e propria epidemia. Nonostante la lontananza geografica della Cina faccia percepire il rischio del contagio come basso, […] L'articolo Coronavirus | I reali rischi di contagio e come prevenirlo è stato ...

Coronavirus - il ministro Speranza : “Gestito come colera e peste - da Italia risposta più efficace” : Il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferisce alla Camera dei deputati sulla situazione del Coronavirus, spiegando che l'Italia ha risposto in modo efficace all'epidemia, attivando tutti i controlli preventivi. Speranza, inoltre, ricorda che il virus, pur essendo classificato come di tipo B, sia stato trattato come colera e peste, quindi di tipo A.Continua a leggere

Roberto Speranza alla Camera : "Coronavirus gestito come colera o peste" : “Il nuovo virus, pur essendo classificato per il momento come di tipo B al pari di Sars, Aids o polio, viene gestito come se fosse di classe A, la stessa del colera e della peste”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa alla Camera sulla gestione in Italia dell’emergenza coronavirus che si è sviluppata in Cina.Il ministro dà innanzitutto i dati aggiornati ...

Coronavirus - il ministro della Salute Roberto Speranza : “Gestito come colera e peste” : L’emergenza da Coronavirus, che ha provocato 17o morti e migliaia di contagi, “pur essendo classificata come di pericolosità di tipo B, come nel caso della Sars, viene gestita come virus di tipo A, equivalente a colera e peste“. Il ministro della Salute Roberto Speranza nell’informativa urgente alla Camera elenca anche i numeri relativi alla diffusione del virus nato in Cina e che si sta espandendo in tutti continenti. “Sono ...

Coronavirus cinese - Ministro Speranza : “Emergenza gestita come colera e peste - forme gravi in chi soffre di diabete e ipertensione” : L’emergenza da Coronavirus “pur essendo classificata come di pericolosità di tipo B, come nel caso della Sars, viene gestita come Virus di tipo A, equivalente a colera e peste“: lo ha affermato oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza nell’informativa urgente alla Camera sul Coronavirus cinese. “L’Italia è in costante contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità e monitora attentamente ...

Coronavirus - le mascherine chirurgiche sono ormai introvabili. Niente paura - ecco come farla in casa in poco tempo : Coronavirus, sale il numero dei contagiati e cresce la psicosi. ormai la situazione è ingestibile e il Coronavirus sta terrorizzando il mondo. Con una nuova vittima nella provincia sudoccidentale del Sichuan i decessi sono 38, 37 dei quali nello Hubei, per un totale di 170 vittime dall’inizio dell’epidemia. Secondo l’ultimo bilancio del governo centrale, i nuovi casi registrati nella giornata di mercoledì 29 gennaio in tutto il ...

Coronavirus - come evitare la psicosi : Coronavirus, come evitare la psicosi? La disinformazione, le fake news, gli allarmismi non servono sicuramente a creare una corretta informazione riguardo questa malattia che si sta diffondendo in Cina. Creano solo confusione e una psicosi che non ha ragione di esistere. Susanna Esposito, Presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid) e Professore Ordinario di Pediatria ...

Tutto sul Coronavirus cinese : i sintomi - il contagio e come proteggersi : Cos'è, in parole povere, un coronavirus ed in che senso il virus cinese nato a Whuan è diverso da quelli attualmente conosciuti? Per fare il punto della situazione e capire cosa sta succedendo è necessario procedere per gradi, in modo da non tralasciare alcun particolare ed evitare di fare confusione. Ne abbiamo parlato con un esperto.Continua a leggere

Potete continuare a mangiare cibo cinese. Come evitare il panico da Coronavirus : Se avete rimandato una cena in un ristorante cinese o avete rinunciato a fare una passeggiata tra i festeggiamenti del capodanno cinese della vostra città, forse la psicosi da coronavirus vi sta coinvolgendo un po’ troppo. La trasmissione, che avviene da persona a persona Il coronavirus si può trasmettere da persona a persona. Per farlo però ci devono essere condizioni abbastanza particolari: serve un contatto stretto con un ...

Come il Coronavirus sta alimentando il razzismo contro i cinesi : (foto: Anita Pouchard Serra/Getty Images) Non solo la paura per le proprie famiglie a casa: i cinesi che vivono all’estero, adesso, devono affrontare anche una crescente ondata di diffidenza nei loro confronti, legata in qualche modo alla paura per il coronavirus, l’epidemia che sta dilagando in tutto il mondo. Tutto questo ha un nome: sinofobia. L’essere costretti a guardare alla Cina Come una grande potenza non ha impedito a molti di ...

Coronavirus - gli esperti : “Si diffonde velocemente come la Sars ma la mortalità è più bassa” : Si diffonde velocemente come la Sars il Coronavirus. A dirlo il professore Andrea Gori, Direttore dell'Unità operativa Malattie infettive del Policlinico di Milano che ha però sottolineato come la mortalità rispetto al suo predecessore sia più bassa. La Sars ha provocato tra il 2002 e il 2003 la morte di più di 800 persone.Continua a leggere