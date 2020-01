Coronavirus: cinesi con febbre su nave a Civitavecchia, bloccati 6mila crocieristi [LIVE] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Due casi sospetti di Coronavirus sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Si tratta di moglie e marito cinesi, con febbre e problemi respiratori: la coppia è già stata raggiunta dai medici dello Spallanzani per i test. Circa 6mila crocieristi al momento sono bloccati sulla nave. La coppia, salita a bordo a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio. I pullman, treni speciali, ncc e taxi pronti al trasferimento dei crocieristi a Roma e nelle altre località sono fermi, vuoti, nel piazzale antistante il porto.L'articolo Coronavirus: cinesi con febbre su nave a Civitavecchia, bloccati 6mila crocieristi LIVE Meteo Web. meteoweb.eu

