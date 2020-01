Coronavirus cinese, tutti i sintomi della nuova epidemia che spaventa il mondo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus cinese, sintomi simili a polmonite: febbre, difficoltà respiratoria Si susseguono, in Italia e nel mondo intero, le notizie sulla diffusione del nuovo Coronavirus cinese: i casi sospetti, ormai, non riguardano infatti solo la Cina, ma anche in altri Paesi ci sono diversi pazienti che presentano sintomi compatibili con il nuovo virus. Ma quali sono i sintomi del Coronavirus nCoV 2019, nato in Cina? Di quella che sta diventando una vera e propria epidemia, finora, si sa che si è generata da alcuni animali (si pensa ai serpenti o ai pipistrelli nel mercato del pesce della città di Wuhan). E che poi è stata trasmessa anche all’uomo. Si sa inoltre che la trasmissione uomo-uomo avviene dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Le autorità sanitarie nazionali e internazionali raccomandano di evitare ogni psicosi e allo ... tpi

Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, i Simpson avevano previsto il virus cinese nel 1993 - Avvenire_Nei : La #malaria uccide 400mila persone ma non ci fa paura come il #virus cinese -